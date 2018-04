Hoe veilig is het om als gezonde vrijwilliger deel te nemen aan een klinische studie?

Alleen de moleculen die in een geneesmiddelenonderzoek als meest beloftevol uit de tests op cellen en levende proefdieren komen, worden doorgestuurd voor proeven bij de mens. Onder 'meest beloftevol' mag je verstaan: 'veilig genoeg bevonden om bij mensen te testen en met een goede rationale voor de werkzaamheid bij de mens'.

Alvorens de tests bij de mens mogen starten, moet de studieopdrachtgever groen licht krijgen van twee onafhankelijke instanties: het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en het ethisch comité. Terwijl het FAGG op het studiegeneesmiddel inzoomt, buigt het ethisch comité zich over alles wat de proefpersonen aangaat: of de studie wel relevant is, bijvoorbeeld, en of het haalbaar en aanvaardbaar is wat van de vrijwilligers wordt verwacht.

Geven beide instanties hun fiat, dan mogen vrijwilligers worden gerekruteerd. Dat gebeurt ook in de Clinical Pharmacology Unit (CPU) van Janssen Pharmaceutica, bij het Jan Palfijn-ziekenhuis in Merksem, waar sinds de jaren 70 fase 1-studies lopen.

Strenge selectie

'Niet iedereen kan zomaar deelnemen aan klinische studies', vertelt klinisch farmacoloog en afdelingshoofd Maikel Raghoebar. 'Vooreerst zijn er de criteria die in het studieprotocol zijn vastgelegd. Soms worden bijvoorbeeld alleen mannelijke vrijwilligers toegelaten. Een reden daarvoor kan zijn dat het toxicologisch onderzoek naar eventuele effecten op de voortplanting nog niet is afgerond. Vrouwen zijn onder meer gevoeliger voor effecten op de geslachtscellen, omdat zij het moeten stellen met de eicellen waarmee ze zijn geboren, terwijl mannen continu nieuwe zaadcellen aanmaken.'

Daarnaast zijn ook medische vooronderzoeken beslissend in de selectieprocedure. 'Geschikt zijn voor ons onderzoek betekent ook dat je met jouw medische voorgeschiedenis en jouw huidige gezondheidstoestand veilig kunt deelnemen', legt Raghoebar uit.

Wie in een fase 1-studie wordt opgenomen, moet meestal voor de ganse duur ervan in het onderzoekscentrum verblijven. Afhankelijk van het studieprotocol gaat dat van 1 dag tot ruim een maand. 'We willen je nauwlettend en continu kunnen opvolgen, in het belang van ons onderzoek én van jouw veiligheid', legt Raghoebar uit. Verpleegkundigen Daniëlle Roef en Linda Demeyer illustreren dat met enkele concrete risicobeperkende maatregelen.

Haviksogen

'In ons onderzoekscentrum zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week verpleegkundigen aanwezig', gaat Daniëlle Roef van start. 'Bij een dosering is er altijd een arts in huis. En altijd kijkt een tweede verpleegkundige mee: of het juiste studiegeneesmiddel op het juiste ogenblik aan de juiste vrijwilliger wordt toegediend. In de eerstvolgende uren moeten de vrijwilligers het bed houden. Met allerlei meetapparatuur en de afname van lichaamsstalen worden lichaamsfuncties gemonitord. Ook observeren we de vrijwilligers nauwgezet en bevragen we hen regelmatig over hoe ze zich voelen. Voortdurend speuren we, samen met de artsen en labmedewerkers, naar onverwachte en ernstige effecten.'

'En merken we zulke effecten zelfs maar bij één vrijwilliger op, dan wordt de dosering meteen stopgezet', gaat Linda Demeyer voort. 'Het studieteam evalueert dan wat er moet gebeuren. Ook houden we, als dat bestaat, een antidotum of 'tegengif' bij de hand.'

'Onze artsen zijn getraind in 'advanced life support'', merkt Roef nog op. 'En iedereen van de unit, van poetsvrouw tot directeur, volgt jaarlijks verplicht de 'basic life support'-training om zich te oefenen in reanimeren, met en zonder automatische externe defibrillator. Bij een medische urgentie mogen we overigens altijd een beroep doen op het MUG-team van het Jan Palfijn-ziekenhuis. Dat team staat hier zo nodig binnen 3 minuten.'

Eerste patiënten

'Terwijl een studie al loopt kan het ethisch comité ons nog altijd blijven toetsen', vertelt Raghoebar. 'Ook de Data Safety & Monitoring Board kijkt regelmatig mee. Die adviserende raad bestaat uit experts van binnen en soms ook buiten Janssen Pharmaceutica. Met hen overleggen we bijvoorbeeld of we na verloop van tijd, op basis van de verzamelde data, de dosis veilig kunnen opdrijven. Uiteraard willen we onder meer nagaan hoe goed het studiegeneesmiddel bij oplopende doses wordt verdragen. Maar altijd blijft de veiligheid van de vrijwilligers onze topprioriteit.'

Bij gezonde vrijwilligers kun je uiteraard nog niet nagaan of het studiegeneesmiddel als behandeling 'aanslaat'. Dat kan alleen bij patiënten en gebeurt uitgebreid in fase 2 en 3 van het klinisch onderzoek. 'Maar steeds vaker testen we, naar het einde van fase 1 toe, ook al bij enkele patiënten', vertelt Raghoebar. 'Om al te kijken naar het effect van het studiegeneesmiddel op biomarkers - meetbare biologische kenmerken - voor hun ziekte. Het bloedsuikergehalte is bijvoorbeeld een biomarker voor diabetes, omdat dat gehalte bij deze ziekte verstoord is. Zo krijgen we al enig idee van de werkzaamheid van het studiegeneesmiddel, en uiteraard ook van de veiligheid ervan bij patiënten. Hopelijk kunnen we op die manier de globale ontwikkelingskosten en dus ook de marktprijs van geneesmiddelen helpen drukken.'