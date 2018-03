Hoe vegan en suikervrije voeding je bij de neus nemen

Hoewel we de laatste tijd met het ene vleesschandaal na het andere geconfronteerd worden, geven nog steeds heel wat mensen als belangrijkste reden om een plantaardig leven te leiden hun gezondheid op. Onlangs sprong ook de Amerikaanse zangeres Beyoncé op de veganistische kar door haar fans via instagram op te roepen om net zoals zij en haar man Jay Z om gezondheidsredenen ook een tijdje veganistisch te gaan leven. Wat ze er echter niet bij vertelde, is dat Beyoncé en haar man onlangs eigenaar geworden zijn van een bedrijf dat een plantaardige levensstijl promoot via een specifiek veganistisch programma, uiteraard tegen betaling.

