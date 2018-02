Hoe sterk weegt het hoofd door bij zware inspanningen?

'Het tempo lag verschroeiend hoog, al had ik niet de indruk dat ik over mijn toeren ging. Tot dat sleutelmoment (een versnelling van underdog Wout Van Aert waarbij van der Poel niet kon volgen, nvdr.). In een paar seconden drong het tot me door: oei, neen, ik ga het niet redden vandaag. Mijn hoofd weigerde dienst, mijn benen haakten af.' Zo klonk van der Poel terugkijkend op de wedstrijd.

...