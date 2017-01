Hoe start je met sporten als je door overgewicht moeilijk kan bewegen?

Wie lijdt aan overgewicht krijgt vaak het advies om eerst aan de algemene conditie te werken, bijvoorbeeld door te zwemmen of fietsen. Zo worden uithouding en hart al enigszins voorbereid op het lopen. Roger Igo veegt die aanpak echter resoluut van tafel. Igo is een naam in de Franstalige loopwereld: coach van elitelopers en federaal trainer voor wedstrijden met een afstand tussen 800 en 3000 meter, bezieler van 'Je cours pour ma forme' en medewerker van het loopmagazine Zatopek. Hij is zelf een verdienstelijk loper en berglopen is zijn passie. Hij werd Europees vicekampioen voor extreem berglopen en won onder meer de klimwedstrijd naar l'Alpe d'Huez. In 2010 werkte hij, op vraag van BOLD, een Belgische vereniging voor obese patiënten, een aangepast programma uit om mensen met ernstig overgewicht in beweging te krijgen. Andere programma's, onder andere 'Start-to-Run' waarvoor Igo ook aan de kar trekt, zijn immers onaangepast zwaar voor deze groep.

