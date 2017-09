Hoe langer je bent, hoe groter het risico op trombose

Hoe groter de man of vrouw, hoe groter het risico dat er zich bloedstolsels vormen in de bloedvaten, ook wel tromboses genoemd. Die bevindingen hebben Zweedse wetenschappers gepubliceerd in het vakblad Circulation: Cardiovascular Genetics. Als de resultaten bevestigd worden, zal naast overgewicht ook de lichaamslengte meespelen in de beoordeling van de risico's op een trombose, zegt hoofdauteur van de publicatie Bengt Zöller van de Lund universiteit van Malmö.

Tromboses kunnen levensbedreigend zijn. Zo kan er bijvoorbeeld in de longen een longembolie ontstaan. Ook herseninfarcten en beroertes kunnen veroorzaakt worden door een trombose.

De wetenschappers rond Zöller vergeleken de gegevens van meer dan 2,5 miljoen Zweedse mannen en vrouwen. Het ging over dienstplichtigen, geboren tussen 1951 en 1992, en vrouwen die tussen 1982 en 2012 hun eerste kind op de wereld hadden gezet. In die groepen vergeleken ze broers en zussen die van lengte verschilden. Zo konden ze omgevings- en erfelijkheidsfactoren uitsluiten.

Uit de resultaten blijkt dat het risico op een trombo-embolische aandoening stijgt met de lichaamslengte. De kleinste proefpersonen vertoonden het minste risico. Bij mannen die kleiner zijn dan 1,60 meter, is het risico 65 procent lager dan mannen boven 1,90 meter. De evaluatie van de gegevens van broers en zussen bevestigde het resultaat van de algemene bevolking: grotere broers en zussen hebben een hoger risico op tromboses dan hun kleinere broers of zussen.

Slokdarmkanker

Grote mensen hebben dan weer verrassend genoeg een lager risico op slokdarmkanker en op Barrett slokdarm, de voorloper van slokdarmkanker. Dat is op het eerste gezicht vreemd, want de relatie tussen lengte en, bijvoorbeeld, colorectale kanker is precies omgekeerd. 'Op zich is die omgekeerde relatie tussen lichaamslengte en het risico op slokdarmkanker toch wel verrassend', stellen de onderzoekers, 'aangezien voor andere kankers - bv. colorectale kanker, maar ook prostaatkanker en borstkanker - grote mensen een hoger risico lopen dan kleinere mensen.'

Toch zijn de cijfers overtuigend: hoe kleiner de lengte, hoe groter het risico op slokdarmkanker, zowel bij mannen als bij vrouwen. Een gelijkaardige trend doet zich voor bij Barrett slokdarm, een aandoening van het onderste deel van de slokdarm waarbij de slokdarmbekleding is gewijzigd en die wordt gezien als 'het voorstadium van slokdarmkanker' - patiënten met Barrett slokdarm hebben een 30 tot 50-keer verhoogde kans op slokdarmkanker.