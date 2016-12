Hiv-patiënten lopen dubbel zoveel kans op hartaanval

Voor de studie in het vaktijdschrift JAMA Cardiology analyseerden de wetenschappers van de Northwestern University de gezondheidsgegevens van twintigduizend hiv-patiënten in de VS. Ze vergeleken hun risicogegevens voor hartfalen en beroerte met het gemiddelde van de Amerikaanse bevolking.

Daaruit blijkt dat hiv-patiënten 1,5 tot 2 keer meer kans lopen op een hartfalen dan de standaardmodellen voorspellen. Dat geldt opvallend genoeg ook voor patiënten die geen detecteerbare sporen van het virus in hun bloed hebben door het gebruik van antiretrovirale geneesmiddelen.

Ontsteking

Toch zijn de wetenschappers overtuigd dat hiv zelf aan de grondslag ligt van het risico. "Er is chronische ontsteking en virale replicatie, ook in mensen die in hun bloed geen tekenen van het virus meer vertonen", zegt Feinstein.

Het virus houdt zich immers schuil in weefsel, waar het tot ontstekingen en vaatvernauwing leidt. Vaatvernauwing treedt tien tot vijftien jaar vroeger op bij hiv-patiënten.

"Het is die staat van ontsteking die de versnelde veroudering blijkt aan te jagen en tot de hogere risico's op hartziekten leidt", zegt Feinstein. "Die komen vaker voor nu hiv-patiënten langer leven."

Geneesmiddelen

De studie is belangrijk, zeggen de auteurs, om de wereldwijd 35 tot 40 miljoen besmette patiënten beter te beschermen met de juiste geneesmiddelen, zoals statines. "Wie een hoger risico op hartfalen of beroerte loopt, heeft meer baat bij dergelijke geneesmiddelen en kan er de mogelijke neveneffecten bijnemen", zegt hoofdauteur Matthew Feinstein van de Northwestern University.

Feinstein en zijn collega's willen de studie nu uitbreiden om een algoritme te kunnen ontwikkelen dat het risico op hartziekten kan voorspellen voor hiv-patiënten. (IPS)