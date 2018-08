Het mysterie van de bevroren schouder

Pijnlijke steken wanneer u uw haar kamt of autogordel vastmaakt: zo begint het vaak. Maar die pijn wordt almaar intenser, en na een tijdje is hij alomtegenwoordig. Op dat moment stappen de meeste patiënten naar de dokter. Professor orthopedie Alexander Van Tongel (UZ Gent), die gespecialiseerd is in de behandeling van schouders en ellebogen, ziet geregeld mensen met een frozen shoulder - 1 Belg op de 50 heeft er last van. 'Of het meer voorkomt dan vroeger, durf ik te betwijfelen. Maar het wordt nu wel vaker correct gediagnosticeerd. Vroeger werd bij schouderpijn snel overgegaan tot een operatie. Dan nam de chirurg bijvoor...