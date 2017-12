Het is ijsbeertijd: zo begin je aan de bibberduik

IJsberen zit in de lift, getuige de klassieke Nieuwjaarsduik: op 1 januari 2017 sprongen zo'n 3000 enthousiastelingen in Oostende de zee in. Het water was slechts 4 graden, maar op het strand was het nog erger met een gevoelstemperatuur van min 8. Voor veel deelnemers is de bibberduik een onbekende gok. Maar trouwe ijsberen vertellen dat in ijskoud water zwemmen hen dichter bij de natuur brengt en een uitbundig gevoel van leven opwekt.

