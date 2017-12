Het dier als hulpverlener: 'Je hond is een personal trainer, een sociale coach en een veiligheidsagent'

In de buurt van het Josaphatpark in Schaarbeek is Yeuse een plaatselijke beroemdheid. De golden retriever is de onafscheidelijke hond van Claire, zijn baasje in een rolstoel. Hij verliest haar nooit uit het oog, ook niet wanneer hij met vriendjes speelt. Maar Yeuse is niet alleen een trouwe bondgenoot van zijn baasje, hij is meer dan dat. Zoals zijn rugnummer met geel en blauw logo van de vereniging Dyadis duidelijk maakt, is hij ook een assistentiehond, die heel wat hulp biedt.

