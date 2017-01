Helft meer maagoperaties op zes jaar tijd

Het aantal maagoperaties in België is op zes jaar tijd met bijna de helft (48 procent) toegenomen. Dat blijkt uit een studie van de Socialistische Mutualiteiten waarover ook VTM NIEUWS berichtte. Het aantal ingrepen steeg van 3.260 in 2010 tot 4.837 in 2015. Voornamelijk vrouwen tussen 35 en 40 jaar kiezen voor een maagoperatie.

Opvallend is dat de traditionele maagring heeft afgedaan. In 2010 was nog bijna 20 procent van de ingrepen van dit type, in 2015 gaat het nog slechts om 3 procent. Een maagring is dan ook minder efficiënt: de meeste heropnames in het ziekenhuis gebeuren bij patiënten die aanvankelijk een maagring lieten plaatsen.

Gouden standaard zijn de ingrepen geworden waarbij het voedsel wordt omgeleid, de 'gastric bypass' vooral waarbij ook nog eens de maag wordt verkleind. Die zogenaamde derivatieve ingrepen werden over de bestudeerde periode in bijna 7 van de 10 operaties verricht.

Duur

"Deze ingrepen zijn echter ook de duurste, zowel voor de ziekteverzekering als voor de patiënt", weten de Socialistische Mutualiteiten. "Doordat de patiënten gemiddeld wat langer in het ziekenhuis dienen te verblijven, worden de kosten sterk opgedreven."

De resultaten zijn echter ook gunstig. Patiënten verliezen na de operatie gemiddeld 75 procent van hun overgewicht, en ze slikken beduidend minder medicatie, zoals cholesterolverlagers, antidepressiva en bloeddrukverlagende middelen.

Het aantal maagoperaties over de periode 2010-2015 nam over het algemeen sterk toe in België, maar er zijn wel aanzienlijke regionale verschillen. Het Waals gewest is de sterkste groeier met een toename van 61 procent van het aantal ingrepen per 100.000 leden. In Vlaanderen en het Brussels hoofdstedelijk gewest bedroeg de stijging respectievelijk 37 en 21 procent.