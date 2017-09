Heeft het klassieke uitstrijkje zijn beste tijd gehad?

Amper 60 procent van de Vlaamse vrouwen laat om de drie jaar een uitstrijkje nemen. Nochtans wordt dat aangeraden en terugbetaald voor iedereen tussen 25 en 65 jaar. Met zo'n uitstrijkje worden cellen van de baarmoederhals weggenomen en daarna onder een microscoop onderzocht. Op die manier kunnen de voorstadia van baarmoederhalskanker en de kanker zelf worden opgespoord. Maar ondertussen lijkt het klassieke uitstrijkje zijn beste tijd gehad te hebben. Binnenkort beslist de overheid over de mogelijke overstap naar een ander soort screening: HPV-tests. HPV of humaan papilloma virus kan letsels in de baarmoederhals veroorzaken, die zich op termij...