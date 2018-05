Greenpeace gooit sigaretten in de strijd tegen Studio 100-vlees

'Voortaan kunnen kinderen ook van echte sigaretten genieten. Handig, in kleine pakjes voor de kleine kinderhandjes. Met de beste tabak en heerlijk zachte honingsmaak', klinkt het in het filmpje. 'Natuurlijk promoot Maya geen sigaretten. Maar Maya promoot wel charcuterie voor kinderen, die slecht is voor de gezondheid', klinkt het bij Greenpeace. 'Charcuterie verhoogt het sterfterisico en het risico op ziektes zoals darmkanker, hart- en vaatziekten en diabetes type 2.'

Greenpeace wil dat Studio 100 de charcuterie vervangt door gezonde vegetarische alternatieven of door vlees dat afkomstig is uit lokale en ecologische landbouw.