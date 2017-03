Gezond eten dankzij de Yoga-keuken

Yoga is ondertussen helemaal ingeburgerd in het Westen. We nemen tegenwoordig zonder problemen de woorden 'ashtanga', 'vinyasa', 'namaste' enzovoort in de mond tijdens de yogales in de lokale sportclub, maar yoga is uiteraard meer dan dat. Het is een filosofie die onder meer uit mindfulness, positief denken en gezonde voeding bestaat.

De Australische yogagoeroe en naturopaat Kimberley Parsons vertelt er alles over in haar receptenboek 'De Yoga-keuken'. Ze bundelde daarin ook nog eens 100 recepten voor zowel yogi's als niet-yogi's die wat uitgekeken zijn op de traditionele groentestoofpotjes en vegetarische wokgerechten en die verlangen naar iets exotischere smaken. Zeker wie meedoet aan Dagen Zonder Vlees kan misschien wel wat inspiratie gebruiken. De vegetarische maaltijden zijn bovendien vrij van gluten en geraffineerde suikers.

Enkele gezondheidstips uit de yogakeuken:

- Uien staan bekend om hun ontstekingsremmende, antibiotosche en antivirale eigenschappen. Uien worden ook geprezen om hun antiseptische werking: ze helpen om slijm af te breken en het slijm vervolgens uit je lichaam af te voeren door stimulering van de bloedsomloop. Uien hebben een hoog sulfietgehalte en helpen hiermee het lichaam te zuiveren van zware metalen.

- Cacao zit vol antioxidanten en magnesium, en werkt bovendien kalmerend.

- Gember geeft je immuunsysteem een geweldige boost en beschermt je tegen verkoudheid en griep. Gember heeft ontstekingsremmende, antivirale en antibacteriële eigenschappen en werkt goed bij hoofdpijn, slapeloosheid, maag- en darmstoornissen en buikpijn. Bovendien bevat gember een stofje tegen misselijkheid en braken en wagenziekte, en helpt je om je hormonen in balans te houden.

- Boekweitzaden hebben een hoog eiwitgehalte, zijn een goede bron van onder meer koper en mangaan, stabiliseren het bloedsuikerniveau en vormen daarom een perfecte keuze voor mensen met diabetes.

- Bananen worden steeds gezonder naarmate ze meer rijpen. Japanse onderzoekers hebben aangetoond dat de antioxiderende en kankerwerende eigenschappen van bananen toenemen naarmate ze rijpen. Een overrijpe banaan met donkere vlekken op de schil produceert een cytokine dat bekendstaat als TNF (tumornecrosefactor) en deze is in staat om een tumor doeltreffend te bestrijden en abnormale celgroei tegen te gaan. Dus, hoe meer donkere vlekken een banaan heeft, des te meer hij je immuunsysteem versterkt.

Voor zij die ook de yoga-filosofie genegen zijn: elk hoofdstuk in het boek is gewijd aan een van de verschillende energiesystemen in ons lichaam - die we chakra's noemen : aarden, stromen, vitaliseren, voeden, versterken, kalmeren en zuiveren. Voel je je bijvoorbeeld gespannen, dan eet je volgens de yogakeuken best rauwe cacao of matchapoeder (een tradtioneel Japans theepoeder) om de zenuwen te bedaren en de concentratie te stimuleren. Tenminste, als je daarin wenst te investeren. 'Superfoods' zoals matcha, maca en chia zijn niet alleen moeilijk te vinden, ze zijn ook duur. Vegetarisch koken hoeft helemaal niet duur te zijn, maar het kan dus wel.

'De Yoga-keuken' van Kimberley Parsons, uitgegeven bij Spectrum. ISBN: 9789000353101

Op basis van wat je lichaam verlangt, kan je dus recepten uitkiezen en zo evenwicht, energie en geluk te vinden. We zetten je alvast op weg met deze twee:

Groene quinoaburgers Voor 20 stuks 1 flespompoen, geschild en in stukjes van 1 cm 1 flespompoen, geschild en in stukjes van 1 cm 3 eetlepels gesmolten kokosolie 1 theelepel gemalen komijn 1 theelepel gemalen koriander 1 theelepel zeezoutvlokken 350 g gekookte quinoa 200 g snijbiet, licht gestoomd 2 bosuien, fijngesneden 135 g verkruimelde geitenkaas bosje peterselie, fijngehakt 2 eieren, licht geklopt 1 theelepel zeezout versgemalen zwarte peper 45 g rijstmeel 1 theelepel sesamzaad Voor de dressing 3 eetlepels yoghurt met probiotica sap van 1/2 citroen 1 takje dille, grofgehakt Verwarm de oven voor op 180 °C. Leg de pompoen op een bakplaat. Sprenkel er 1 eetlepel kokosolie overheen en bestrooi het geheel met de komijn en koriander. Hussel alles met je handen door elkaar en strooi tot slot de zeezoutvlokken erover. Rooster de pompoen 15 minuten in de oven, of tot hij zacht en gaar is. Meng de geroosterde pompoen, de gekookte quinoa, gestoomde snijbietbladeren, bosui, geitenkaas, peterselie, eieren, het zeezout en wat peper en hussel alles voorzichtig door elkaar. Voeg tot slot het rijstmeel toe om het mengsel te binden. Dek de kom af, laat het mengsel afkoelen en zet het dan ten minste 30 minuten in de koelkast. Als het mengsel afgekoeld is, pak je er een handvol van en vorm je er een kleine 'burger' van. Herhaal dit met het resterende mengsel. Bestrooi de burgers met wat sesamzaad. Verhit 1 eetlepel kokosolie in een grote koekenpan op middelhoog vuur. Draai de pan, zodat de hele bodem goed bedekt is met de olie. Voeg de burgers in porties toe en bak ze in 3-4 minuten aan beide kanten bruin. Voeg zo nodig de resterende eetlepel kokosolie toe en ga net zolang door tot alle quinoaburgers gebakken zijn. Leg ze dan op een bakplaat en bak ze nog 5-7 minuten in de oven, tot ze helemaal gaar zijn. Meng ondertussen alle ingrediënten voor de dressing in een kommetje. Haal de burgers uit de oven en sprenkel de dressing er voor serveren overheen.