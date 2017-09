Gevaarlijke hoeveelheden kwik aangetroffen bij vrouwen wereldwijd

Op de Pacifische eilanden en in dorpen in de buurt van goudmijnen in Indonesië, Kenia en Myanmar lag het niveau gemiddeld vele keren hoger dan de norm van het Amerikaanse Milieuagentschap EPA.

Kwik kan neurologische schade en schade aan organen veroorzaken. Het kan via het lichaam van de moeder overgedragen worden op de foetus tijdens een zwangerschap, waardoor ook het kind eraan wordt blootgesteld.

Hersenschade

Onderzoekers van BRI en IPEN, een organisatie die zich bezighoudt met gezondheid en milieu, analyseerden haren van 1044 vrouwen in 25 landen op 6 continenten. Bij 42 procent van de vrouwen werd een kwikgehalte aangetroffen dat hoger dan de EPA-norm van 1ppm lag. Boven die norm kan hersenschade, IQ-verlies, nierschade en cardiovasculaire schade ontstaan.

Bij 53 procent van de vrouwen werd een gehalte hoger dan 0,58 ppm aangetroffen. Vanaf die grens kan volgens wetenschappers neurologische schade ontstaan bij de foetus.

Steenkoolcentrales

Verhoogde concentraties werden aangetroffen in haren van vrouwen die woonden in de buurt van steenkoolcentrales, kleinschalige goudmijnbouw en terreinen die vervuild waren door diverse soorten industrie.

Op de Pacifische eilanden, ver weg van alle industriële bronnen van kwik, bleek 85,7 procent van de vrouwen een gehalte hoger dan de grens van 1ppm te hebben. De meeste vrouwen zaten zelfs driemaal hoger dan de EPA-norm. De oorzaak is volgens de onderzoekers de hoge visconsumptie: wereldwijd zijn steenkoolcentrales de belangrijkste oorzaak van kwikvervuiling in de oceanen, en die kwik hoopt zich op in vissen.

De helft van de vrouwen in Indonesië, Kenia en Myanmar die in de buurt van goudmijnbouw woonde, overschreed de grens van 1ppm.

'Deze studie laat zien dat de wereldwijde kwikvervuiling een bedreiging is voor vrouwen en kinderen in de Pacific, en in dorpen die leven van kleinschalige goudmijnbouw', zegt Lee Bell, hoofdonderzoeker van IPEN. 'De zeer hoge gehaltes in de haren van deze vrouwen wijzen op de noodzaak steenkoolcentrales uit te faseren, evenals de internationale kwikhandel ten bate van goudmijnbouw. Dit zijn de twee belangrijkste oorzaken van kwikvervuiling.'