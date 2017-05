Geen bewijs dat gematigd drinken goed is voor de gezondheid

Het zijn berichten die je regelmatig in de media ziet opduiken: mensen die af en toe een glaasje drinken, hebben minder hartziekten dan niet-drinkers. Het voedt het idee dat alcohol goed is voor het hart, op voorwaarde dat je het met mate drinkt.

Lees ook: 5 mythes over alcohol

Voor die stelling is weinig hard bewijs, zeggen Canadese onderzoekers nu in het Journal of Studies on Alcohol and Drugs. Ze namen 45 studies onder de loep die aan de basis liggen van de stelling.

Voormalige drinkers

Ze ontdekten verschillende problemen met die studies. Een van de grootste problemen is dat de niet-drinkers waarmee wordt vergeleken niet duidelijk zijn gedefinieerd. Niet-drinkers kunnen bijvoorbeeld voormalige drinkers zijn, mensen die hun alcoholgebruik fors hebben teruggeschroefd of zijn gestopt met drinken om gezondheidsredenen.

Ook senioren kunnen de resultaten van studies vertekenen. Senioren drinken sowieso minder alcohol. "Mensen die op latere leeftijd nog gematigd drinken, zijn gezonder", zegt onderzoeker Tim Stockwell van de Universiteit van Victoria (Canada). "Ze zijn niet ziek, of ze nemen geen medicijnen die kunnen interageren met alcohol."

Delen Het idee dat een of twee glaasjes per dag ons goed doet, zou wel eens wishful thinking kunnen zijn.

Als een studie veel senioren onder zijn proefpersonen heeft, zou je dus ten onrechte kunnen besluiten dat gematigd drinken je gezonder maakt.

Maximaal 55 jaar oud

Wat klopt dan wel van al die studies? Wie nu alcohol met mate drinkt, maximaal twee glazen per dag, heeft inderdaad minder vaak hartziekten dan een niet-drinker. Maar dat geldt niet in studies die zich op mensen van maximaal 55 jaar oud richtten.

Als niet-drinkers in studies gemiddeld genomen minder gezond zijn dan gematigde drinkers, dan komt dat niet per se doordat ze minder drinken. Het kan evengoed andersom werken, zegt Stockwell: het kan zijn dat ze niet drinken omdat ze minder gezond zijn.

"We kunnen het een noch het ander bewijzen. Maar we kunnen wel zeggen dat er argumenten zijn om gezond sceptisch te zijn over het idee dat gematigd drinken goed is voor jou."

Wishful thinking

Een recent onderzoek bij negenduizend Britten van 23 tot 55 jaar laat zien dat weinig mensen hun hele leven niet gedronken hebben. Bijna alle niet-drinkers van 55 jaar oud dronken vroeger wel.

Moeten we alcohol dan helemaal laten? Niet echt, zegt Stockwell. "De risico's van beperkt drinken zijn klein." Alleen mogen mensen niet drinken met de bedoeling ziekten te voorkomen. "Het idee dat een of twee glaasjes per dag ons goed doet, zou wel eens wishful thinking kunnen zijn." (IPS)