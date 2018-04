Ann Peuteman Redactrice bij Knack Opinie

'Geef verpleegkundigen éindelijk de werkomstandigheden en het respect dat ze verdienen'

Verpleegkundige is een knelpuntberoep en straks officieel een zwaar beroep. Toch voelen weinigen zich écht geroepen om eraan te beginnen. 'Als we willen dat de veerkrachtigste en meest getalenteerde mensen ervoor kiezen, zullen we hen meer respect moeten geven', schrijft Knack-redactrice Ann Peuteman. 'En ervoor zorgen dat ze voldoening uit hun werk kunnen halen.'