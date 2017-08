Fipronil in eieren: hoe zit het met braad- en soepkippen?

'Fipronil wordt gebruikt als behandeling tegen bloedluizen. Die kom je tegen bij legkippen, en niet bij braadkippen', zegt Anne-Marie Vangeenberghe, de woordvoerster van de Boerenbond.

Een legkip zit dertien maanden in de stal totdat ze uitgelegd is. Bij die kippen kunnen de bloedluizen zich wel ontwikkelen. Maar een braadkip is binnen de zes weken volgroeid, klinkt het. Een snellere rotatie dus, en na die zes weken wordt de stal ontsmet. 'Bij bedrijven die braadkippen kweken, komt de bloedluis niet voor en moet je dus niet behandelen', besluit de woordvoerster.

Soepkippen

En dan zijn er nog de soepkippen, de leghennen die na dertien maanden geslacht worden eens ze geen eieren meer leggen. Hier is de situatie afhankelijk per geblokkeerd kippenbedrijf, legt de woordvoerster uit.

Fipronil breekt na verloop van tijd af, dus de boer kan in functie van de leeftijd van de kip en de concentratie beslissen. Legkippen met een te hoge concentratie fipronil mogen niet in de voedselketen belanden en worden opgeruimd. Ze langer houden zodat de concentratie zakt, zou niet opwegen tegen de kost van het voeder. Indien de kip nog maanden eieren legt, kan het fipronil-gehalte in de kip bijvoorbeeld wel zakken vooraleer ze uitgelegd is.