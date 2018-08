Feit of mythe? Wat doe je beter wel en niet tijdens een hittegolf?

We kunnen er maar beter aan gewoon worden als we klimaatexperts mogen geloven: hittegolven zullen ons in de toekomst immers steeds meer teisteren. Tijd dus om onze eeuwenoude basiskennis over wat te doen bij een hittegolf wat bij te spijkeren.