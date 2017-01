Factchecker: 'Sauna helpt tegen dementie'

Het artikel is gebaseerd op een studie van de Universiteit van Oost-Finland, gepubliceerd in het medische vakblad Age and Ageing. De onderzoekers, aangevoerd door professor Jari Laukkaben, analyseerden twintig jaar lang de medische gegevens van 2315 mannen tussen de 42 en de 60 jaar. Wie tussen de vier en de zeven keer per week de sauna bezocht, concludeerden ze, had 66 procent minder kans op dementie dan wie het bij één keer per week hield.

...