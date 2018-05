Factcheck: 'We creëren zelf onze huilbaby's'

'We creëren zelf onze huilbaby's', lazen we onlangs in De Morgen. Het citaat stond boven een interview met ontwikkelingspsycholoog Annemie Ploeger (Universiteit van Amsterdam) over haar boek De evolutie van een kind. 'Onze breinstructuur is de afgelopen honderdduizend jaar niet veranderd en is feitelijk toegerust op de omstandigheden van die tijd: een samenleving van jagers en verzamelaars in een savanneachtig landschap met een hoge kindersterfte', zei Ploeger. 'Daaruit kun je van alles afleiden, bijvoorbeeld waarom baby's vaak huilen. (...) Ik ben ervan overtuigd dat we huilbaby's creëren met aparte bedjes in aparte kamers, ja. De baby voelt zich onveilig in zijn eentje, ook al leven we niet meer in een savanne waar een zuigeling een makkelijke prooi is...