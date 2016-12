Euthanasie wegens 'existentieel lijden': 'Ik wil zelf beslissen over mijn einde'

Waardig, trots en gelukkig. Zo wil Pieter Maarten Jiskoot sterven. Precies zoals hij geleefd heeft. We treffen de kranige man aan in zijn kleine serviceflat in een woonzorgcentrum in het Nederlandse Dordrecht. Dat hij over enkele maanden 96 wordt, is aan niets te merken: geen dofheid in zijn ogen, geen aarzeling in zijn woorden. In de slaapkamer staat een oude hometrainer, aan de muur hangen enkele zwart-witfoto's van zijn echtgenote Geertje Petronella en zijn jacht 'Scaldis'. De vader van Pieter Maarten was binnenschipper en dus bracht hij een belangrijk deel van zijn leven door op het water. 'Vader gaf ons geen zwemlessen. Hij gooide ons als kind gewoon overboord, met een koord om ons middel. Als je in de Westerschelde in het water valt, moet je niet zwemmen, maar rustig blijven dobberen en wachten op hulp, zei hij altijd.'

...