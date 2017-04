Europese vaccinatieweek: wanneer moet je je als volwassene laten vaccineren?

"We willen mensen gedurende heel hun leven beschermen tegen vaccineerbare infectieziekten. Vaccineren stopt dus niet zodra je de schoolbanken verlaat", zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

De Europese Vaccinatieweek legt dit jaar de focus op jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar. Ook zij moeten zich nog laten inenten tegen allerlei ziektes. Als ze bijvoorbeeld op reis vertrekken, kinderen willen, of voor het werk regelmatig in contact komen met ouderen en mensen met een verlaagde weerstand, is een vaccinatie tegen ziektes als kinkhoest, griep en hepatitis A en B aanbevolen.

"Voor de vaccinatie van je baby of je kind krijg je dikwijls een herinnering van je arts, Kind en Gezin of een CLB. Als volwassene zijn er ook momenten waarop een vaccin aanbevolen is, maar daar moet je vaker zelf aan denken", zegt vaccinatie-expert bij Zorg en Gezondheid Geert Top.

Bij de start van de vaccinatieweek lanceert het agentschap Zorg en Gezondheid daarom de website www.laatjevaccineren.be. Op dat portaal kunnen mensen terecht voor een overzicht van wanneer je je als volwassene moet laten vaccineren.

Vaccinaties zijn je hele leven lang van tel. Er zijn situaties waarin je als jongvolwassene extra aandachtig moet zijn:

Wie op reis vertrekt, en dat hoeft niet ver te zijn, informeert zich best bij zijn huisarts over de nodige vaccins.

Wie uitkijkt naar de komst van een kindje, laat zich best vaccineren tegen griep en kinkhoest. Kinkhoestvaccinatie wordt aangeraden tijdens elke zwangerschap. Ook partners, (groot)ouders, ... beschermen zich best met een prikje, maar voor hen moet dit niet bij elke zwangerschap.

Wie regelmatig in contact komt met ouderen en personen met verlaagde weerstand, bijvoorbeeld wie grootouders bezoekt of een studentenjob heeft in een woonzorgcentrum, laat zich best vaccineren tegen de ziekten die ouderen zelf niet gehad hebben. Denk aan kinkhoest, hepatitis A, hepatitis B, ...

Een combinatievaccin tegen difterie, tetanus en kinkhoest voor volwassenen is aanbevolen om de 10 jaar. Dat vaccin is in Vlaanderen gratis. Indien de laatste vaccinatie meer dan 20 jaar geleden is, zijn twee inspuitingen aangeraden met een interval van 6 maanden.

Sommige jobs brengen meer risico op infectie met zich mee dan anderen:

Kinderverzorgsters, kleuterleidsters, babysits en zorgpersoneel werkzaam bij baby's en kindjes laten zich het best vaccineren tegen kinkhoest en zo nodig ook tegen mazelen, ter bescherming van jonge kinderen die nog geen eigen immuniteit opgebouwd hebben.

Straatwerkers, afvalophalers, ... laten zich best vaccineren tegen tetanus omdat ze in een vuile omgeving werken.

Zorgpersoneel werkzaam bij ouderen, mensen met een verzwakte immuniteit, ... halen best een griepprik.

Chef-koks, keukenhulpen of al wie voeding manipuleert of bereidt in bv. een beenhouwerij, bakkerij of broodjeszaak, ... : laten zich best vaccineren tegen hepatitis A. Zo voorkomen ze dat ze de ziekte zouden doorgeven via het voedsel.

Bij twijfel of een vaccin nodig is, contacteer je je huisarts. Zelf nakijken welke vaccins je al gekregen hebt, kan met de Patient HealthViewer, voor zover je vaccins al geregistreerd zijn. De Patient HealthViewer is een software ontwikkeld door de ziekenfondsen waarmee elke burger de gegevens kan bekijken die over hem zijn bewaard in Vitalink, het gegevensdelingsplatform van de Vlaamse overheid.

Lees ook: Waarom vaccineren echt nodig is