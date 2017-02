Epileptici slikken jaarlijks twaalf verschillende geneesmiddelen

Het gaat daarbij onder meer om antidepressiva, antihypertensiva, pijnstillers... Dat blijkt uit een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen over epilepsie naar aanleiding van de Internationale Dag voor Epilepsie op 13 februari.

Epilepsie, vooral bekend vanwege de plotse en spectaculaire aanvallen die ze uitlokt, is een van de meest voorkomende neurologische aandoeningen: 1 op de 100 Belgen lijdt aan epilepsie en het aantal patiënten is gestegen met 21% op 5 jaar (tussen 2010 en 2014). Een van de grote opvallende zaken die uit de studie voorkwamen is het geneesmiddelengebruik van epilepsiepatiënten: ze slikken gemiddeld twaalf verschillende geneesmiddelen per jaar. Dat is twee keer meer dan de algemene bevolking.

Het gaat om medicatie tegen epilepsie, maar ook antibiotica (56%), pijnstillers (48%), antihypertensiva (47%) en antidepressiva (44%). "Oorzaak daarvan is dat de meerderheid van de patiënten lijdt aan minstens twee andere chronische ziektes, bovenop hun epilepsie: 4 op de 10 lijden aan hypertensie, 3 op de 10 aan een depressie, 1 op de 10 aan een psychose", zo luidt het.

Invalide

Het grote geneesmiddelengebruik van epileptici baart de Onafhankelijke Ziekenfondsen zorgen. "Er is nood aan een betere samenwerking tussen huisartsen en specialisten, om zo de behandeling regelmatig te herbekijken en ongewenste effecten van polymedicatie te voorkomen", klinkt het.

Een ander gevolg van epilepsie is arbeidsongeschiktheid: epileptici zijn vaker inactief in hun beroep, bijna 1 op de 3 epileptici was invalide in 2014 (langer dan een jaar arbeidsongeschikt).

Patiënten belanden ook vaker in het ziekenhuis: 1 op de 3 epileptici verblijft jaarlijks gemiddeld 40 dagen in het ziekenhuis, terwijl op de totale bevolking 1 op de 10 Belgen gehospitaliseerd wordt, gedurende een gemiddelde periode van 13 dagen. De patiënten komen overigens vaak op de spoed terecht bij een epilepsieaanval: 1 op de 3 epileptici laat er zich verzorgen, dat is het dubbele van de algemene bevolking.

Tot slot is er ook kostprijs: "De uitgaven voor geneeskundige verzorging, terugbetaald aan een epilepsiepatiënt, schommelen gemiddeld rond de 10.000 euro. Voor de patiënt zelf zijn de kosten gelukkig veel lager: gemiddeld 500 euro/jaar (remgelden)".