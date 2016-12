Enkel belastingverhogingen gaan alcoholmisbruik tegen

Het alcoholgebruik van de Belgen is het afgelopen decennium teruggelopen, maar het aantal probleemdrinkers is gestegen. In het medische vaktijdschrift The Lancet verscheen deze maand een nieuwe, omvangrijke Engelse studie die onderzocht hoe alcoholmisbruik het beste kan teruggedrongen worden.

En wat blijkt? De impact van bewustmakingscampagnes over alcohol is weinig doeltreffend. Mensen informeren over de negatieve gevolgen van alcohol blijkt heel even te werken, maar al snel vervallen ze terug in hun oude gewoontes. Veel efficiënter zijn belastingverhogingen of reclamebeperkingen.

Voor alle producten

Volgens Marijs Geirnaert, directeur van het Vlaamse expertisecentrum voor alcohol en andere drugs (VAD) hebben de Engelse onderzoekers het bij het rechte eind. 'Prijsverhogingen en reclamebeperkingen zijn zeer belangrijk', aldus Geirnaert. 'Als je de accijnzen op alcohol verhoogt, zie je een algemene terugval in het drankgebruik. Maar dan moet het wel voor alle producten gelden. Zo heeft de Belgische overheid de accijnzen op alcohol verhoogd om de taxshift mee te financieren. Maar dat hebben ze enkel voor sterke drank gedaan. Het gevolg? Mensen hebben daar gewoon minder van gedronken.'

Een derde cruciale pijler om het alcoholgebruik terug te dringen is volgens Geirnaert het aanbod beperken. Voorbeelden daarvan zijn een leeftijdsgrens invoeren of de verkoop van alcohol in tankstations verbieden. 'Mensen enkel informeren of sensibiliseren werkt niet of nauwelijks.'

'Informatiecampagnes zijn wel belangrijk omdat andere maatregelen daardoor effectiever worden', aldus Geirnaert. 'Mensen moeten begrijpen waarom prijsverhogingen en reclamebeperkingen nodig zijn.'