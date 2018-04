Emotioneel misbruik binnen een relatie komt vaker voor dan gedacht

Zo'n 20.000 mensen bezochten de website www.vertederdvernederd.be in de voorbije vijf maanden, en meer dan 30.000 mensen bekeken de campagnespot. Een op de drie bezoekers nam deel aan de zelftest over emotioneel misbruik binnen een relatie. Meer dan 62 procent van de deelnemers - zo'n 12.400 mensen - scoorde hoog in de risicograad van emotioneel misbruik binnen een relatie, en 5.647 onder hen hebben de toolbox met praktische tips gedownload om misbruik in hun relatie aan te pakken.

Dit zijn de eerste, opvallende resultaten van de campagne #vertederdvernederd die de Beweging tegen geweld - vzw Zijn vorig najaar lanceerde. Doel was het taboe over emotioneel misbruik in relaties te doorbreken en erover te praten.

'In 2016 registreerde de politie 15.802 gevallen in ons land', zegt Mieke De Schepper van vzw Zijn. 'Hoewel slachtoffers emotioneel misbruik niet altijd zelf erkennen als een vorm van geweld, laat het wel heel diepe sporen na en kunnen de gevolgen voor het zelfbeeld en het welbevinden van het slachtoffer desastreus zijn.'

'Het blijft nodig om vroeger in te grijpen, koppels sneller te helpen en te begeleiden naar een gezonde relatie', zegt De Schepper nog. 'Onze campagne had als initieel doel om de mensen bewust te maken van de problematiek. Bijkomend gevolg van de campagne is dat we zien dat de omvang van de problematiek groter is dan we konden vermoeden. En hopelijk bereiken we ook het doel om de mensen die ermee te maken hebben, te helpen. Vaak is emotioneel misbruik het gevolg van slechte communicatie of gebrek aan communicatie. Als die communicatie tussen partners verbetert, kan veel onheil voorkomen worden.'

De online zelftest leverde intussen al opvallend cijfermateriaal op: in 79 pct van de gevallen is het slachtoffer overtuigd alles verkeerd te doen. In 35 pct van de gevallen bepaalt de partner alles wat er gebeurt. In 44 pct krijgt de bevraagde overal de schuld van en bij 26 pct respecteert de agressor de grenzen van de partner niet.

Meer info op http://www.vzwzijn.be/nieuws/vertederdvernederd