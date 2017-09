'Een mens met alzheimer is nog altijd een aanspreekbaar mens'

'Lijd je aan de van moeilijk met de blikken van je omgeving sinds je verteld hebt dat je aan de ziekte lijdt? Ben je bang voor de toekomst?' Psychogerontologe Valentine Charlot is medeoprichtster en voorzitster van Le Bien Vieillir, een Waalse vereniging die tot doel heeft het heersende concept van ouder worden te veranderen. In haar boek Vivre avec Alzheimer richt ze zich tot de patiënten zelf. 'Dat doe ik ook in mijn praktijk: ik zie de patiënt samen met zijn verwanten, maar ik richt me in de eerste plaats tot de patiënt. Soms zie ik dan een partner of zoon of dochter discreet aangeven dat hij/zij alzheimer heeft, en dus zelf niet kan antwoorden, maar dat zij wel bereid zijn te antwoorden in hun plaats. Meestal is de persoon in kwestie veel beter in staat zich te uiten dan zijn entourage vermoedt. Ondanks de affectie die ze de zieke toedragen, verzwaart de familie toch heel vaak de problemen van de zieke.'

