Een gewoontedrinker word je sneller dan je denkt

Adolescente meisjes drinken tegenwoordig ongeveer even vaak en evenveel als jongens. Dat geldt ook voor hoogopgeleide twintigers", zegt Frieda Matthys, psychiater in de verslavingszorg en voorzitter van de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen. Bij yuppies en hoogopgeleiden heeft geestrijke drank zelfs geen negatieve connotatie meer. Integendeel, goed kunnen drinken werkt statusverhogend. Maar als je dronken bent, helpt dat je imago om zeep : je wordt verondersteld ertegen te kunnen, en je bent een mietje als je op een terrasje fruitsap bestelt in plaats van mee wijn te degusteren. Vrouwen willen niet onderdoen voor mannen, terwijl ze er minder goed tegen kunnen. Ze worden sneller risicodrinkers, omdat ze in verhouding minder lichaamsvocht hebben dan mannen. Daardoor neemt de alcoholconcentratie in het bloed sneller toe. Bepaalde stereotypen over alcoholconsumptie zijn vandaag nog steeds gedeeltelijk waar : vrouwen drinken vooral om negatieve redenen (problemen vergeten), mannen om positieve (met de maten). Vrouwen drinken vaker alleen, mannen veeleer in gezelschap.

