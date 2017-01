E-sigaret verleidt tieners inderdaad tot roken

De e-sigaret verleidt tieners tot roken die anders wellicht niet zouden beginnen roken zijn. Dat besluiten wetenschappers uit de eerste nationale analyse van de impact van de elektronische sigaret in de VS. De analyse bevestigt eerdere studies.

De elektronische sigaret, een apparaatje dat een vloeistof met nicotine elektrisch verdampt, trekt een nieuwe groep van adolescenten aan, stellen onderzoekers van de Universiteit van Californië in San Francisco vast.

Het gaat om tieners die anders wellicht nooit aan roken waren begonnen. "Sommige tieners die e-sigaretten rookten, rookten ook sigaretten, maar we vonden ook tieners die een laag risico liepen om met nicotine in sigaretten te beginnen", zegt hoofdauteur Lauren Dutra.

Het gaat om de eerste nationale analyse van de impact van de elektronische sigaret in de VS. De onderzoekers namen het rookgedrag van meer dan 140.000 tieners onder loep voor de periode 2004-2014.

Ze zien geen bewijs dat de elektronische sigaret het roken bij adolescenten doet afnemen, zeggen ze in de vakpublicatie Pediatrics. Meer nog, het gecombineerde sigaret- en e-sigaretgebruik bij adolescenten lag in 2014 hoger dan het totale sigaretgebruik in 2009.

De Amerikaanse Food and Drug Administration verbiedt de verkoop van e-sigaretten aan minderjarigen. Vanaf augustus volgend jaar moet er ook een waarschuwing op e-sigaretten komen over het verslavende karakter van nicotine.

Drie keer zoveel rokers

Een jaar geleden leidde een kleinere studie van de Universiteit van Zuid-Californië tot dezelfde conclusie. Het klassieke roken gaat achteruit bij Amerikaanse tieners maar het aantal jonge rokers van de e-sigaretten bleek op een jaar tijd, van 2013 naar 2014, verdrievoudigd.

Een deel van de rokende tieners had zonder de e-sigaret wellicht niet overwogen te roken, besloten ook die onderzoekers.

De e-sigaret blijft omstreden. In 2014 vroeg de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om de elektronische sigaret op openbare plaatsen te verbieden zolang er niet meer zekerheid is over mogelijke schade.

Maar in 2015 kwamen Britse onderzoekers tot de conclusie dat de e-sigaret 95 procent minder schadelijk is dan een klassiek tabaksproduct.

Vorig jaar stelden Amerikaanse, Australische en Canadese onderzoekers dat de e-sigaret meer voordelen dan nadelen heeft. Het kan inderdaad mensen tot roken verleiden, maar het kan voor nog meer mensen de schadelijke gevolgen van roken verminderen.

De controverse beïnvloedt de perceptie. Steeds minder mensen geloven in de e-sigaret als een gezonder alternatief voor de gewone sigaret. (IPS)