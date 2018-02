Draagt industrieel voedsel bij tot kanker?

Volgens een groot Frans onderzoek loopt een toename van 10% in industriële voeding in onze eetgewoonten parallel met een toename van ongeveer 10% van kanker in het algemeen en borstkanker meer specifiek. Daaruit mogen we echter niet afleiden dat industriële voeding kanker veroorzaakt. Dat is iets te kort door de bocht.