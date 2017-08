Doorbraak in behandeling pinda-allergie bij kinderen

De kinderen kregen gedurende 18 maanden dagelijks een probioticum met een pindaproteïne. Het gaat om Lactobacillus rhamnosus, dat geassocieerd wordt met het voorkomen van bepaalde allergische symptomen. Een maand na de behandeling kon 80 procent pinda's verdragen zonder allergische symptomen. Na vier jaar was dat nog steeds het geval bij 70 procent van de kinderen.

'Het belang van dit onderzoek is dat deze kinderen pinda's konden eten zonder ziek te worden, net zoals kinderen die niet aan een pinda-allergie lijden', aldus professor en hoofdonderzoeker Mimi Tang van het Murdoch Childrens Research Institute in Melbourne aan de BBC.

Voedselallergieën zijn de laatste decennia spectaculair gestegen. Zo'n 250 miljoen mensen in de wereld lijden eraan. Het aantal is de voorbije 20 jaar meer dan verdrievoudigd. Vooral pinda-allergieën, een van de meest dodelijke, zijn aanzienlijk gestegen. Die kunnen zich op verschillende manieren uiten. Er kunnen zich onschuldige symptomen voordoen zoals een kriebel in de mondholte, maar een pinda-allergie kan ook ernstige en zelfs levensbedreigende symptomen uitlokken, zoals ernstige opzwelling van het aangezicht, een bloeddrukdaling en kortademigheid.

Wie allergisch is, moet pinda's vermijden, zelfs in zeer kleine hoeveelheden. Dat is geen gemakkelijke opgave en kan voor veel stress zorgen bij zowel de patiënt als bij ouders of andere familieleden.

Volgens Tang is het de eerste keer dat een behandeling voor pinda-allergie zo succesvol is.

De bevindingen van het onderzoek werden gepubliceerd in het vakblad The Lancet Child & Adolescent Health.