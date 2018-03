Dokter Luc Evenepoel maakt brandhout van vermageringshypes: 'Te dik? Ga vooral niet op dieet'

'Veel dikke mensen belanden in een sukkelstraatje door eenzijdige diëten', zegt Luc Evenepoel. 'Ze eten smakeloze vervangmaaltijden en sporten als gek. Geen mens die dat volhoudt.' Evenepoel werkt als anesthesist in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad, waar hij in twee ziekenhuizen obese patiënten voorbereidt op vermageringsoperaties. Nadat hij zich had verdiept in de wetenschappelijke literatuur over zwaarlijvigheid, besloot hij de de gangbare vermageringsdiëten onder de loep te nemen. Daarover brengt hij verslag uit in erg toegankelijke boeken, met veel praktische tips, doorspekt met een vleugje humor.

...