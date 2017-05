Dit weekend Vlaams hitteactieplan van kracht

Komend weekend en maandag wordt zeer warm weer voorspeld, met temperaturen maandag in de Kempen tot 35 graden Celsius, aldus de jongste verwachtingen van het KMI. Daarom geldt vanaf zaterdag 27 mei en voorlopig tot en met maandag 29 mei de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid raadt iedereen aan voldoende te drinken, zichzelf en het huis koel te houden, zorg te dragen voor anderen in de buurt - in het bijzonder kinderen en ouderen -, voldoende te drinken en inspanningen te vermijden op warme momenten.

De waarschuwingsfase van het hitteplan houdt in dat de overheid een waarschuwingsmail uitstuurt naar organisaties (o.a. thuiszorgdiensten, gemeentes, huisartsen, woonzorgcentra en kinderopvang) die met kwetsbare groepen werken. Zo weten zij dat het erg warm zal worden en kunnen ze de gepaste maatregelen treffen. De mail bevat een herinnering en tips tegen de warmte.

De waarschuwingsfase gaat zaterdag 27 mei in en loopt alvast tot en met maandag 29 mei. Die fase kan verlengd worden mochten de weersvoorspellingen veranderen. De website www.warmedagen.be verzamelt tips en aanbevelingen over wat je kan doen om jezelf en anderen te beschermen tegen warmte.

- Zorg dat je altijd water bij je hebt. - Drink regelmatig en vóór je dorst hebt. Kleurt je urine donker of plas je minder dan gewoonlijk? Dan drink je te weinig. - Drink meer water dan gewoonlijk: minstens 1,5 liter in rust. - Vermijd alcohol en gesuikerde dranken. Je lichaam verliest sneller vocht als je alcohol drinkt. En gesuikerde dranken neem je minder snel op. - Zorg je voor anderen? Ga dan wat vaker langs en schakel een vervanger in als je op vakantie gaat. - Smeer zonnecre?me als je de zon niet kan vermijden. - Vermijd de zon en zoek koele plekken op. - Bewaar inspanningen voor de koelere momenten van de dag. - Draag lichte, loszittende en lichtgekleurde kleding. - Koel je lichaam af met een lauwe douche, een voetbad of een frisse duik. - Draag een hoofddeksel. - Verlucht je woning als het buiten koeler is dan binnen. - Benut je zonnewering (bv. rolluiken, luifels, gordijnen) maximaal. - Gebruik een ventilator om een ruimte te verkoelen. - Beperk het gebruik van apparaten die warmte produceren (bv. fornuis, oven, computer).

Speciale aandacht voor kinderen en ouderen

Kinderen

- Een kind heeft pas dorst wanneer het uitgedroogd is. Wacht dus niet tot het moment dat een kind dorst heeft om het drinken te geven.

- Laat een kind meerdere kleine hoeveelheden na elkaar drinken. Dat is beter dan een grote hoeveelheid in één keer. Vermijd te koude dranken om buikkrampen te voorkomen.

- Moeders die borstvoeding geven moeten ook extra drinken en hun baby vaker aanleggen.

- Wees alert voor tekenen van uitdroging. Minder dan vier natte luiers op 24 uur, holle ogen met droge kringen errond, een ongewone huidskleur, extreme slaperigheid of prikkelbaarheid, koorts, braken, diarree, hoofdpijn en ademhalingsmoeilijkheden zijn redenen om een arts te raadplegen.

- Bied rustigere activiteiten aan en bewaar de intensieve activiteiten voor de koelere momenten van de dag.

- Gebruik altijd zonnecrème, een zonnehoedje en/of parasols wanneer je een kind buiten laat spelen.

- Zorg voor voldoende afkoelingsmateriaal zoals waterspeelgoed, zwembadjes, enzovoort.

- Pas de kleding en het menu aan de warme weersomstandigheden aan.

- Laat een kind NOOIT achter in een wagen.

Ouderen

- Ga op warme dagen extra langs of bel regelmatig. Neem wat groenten en fruit mee zodat de oudere lichte maaltijden kan eten.

- Stel een lijst op met contactpersonen bij problemen. Denk aan de buren, de familieleden, de huisarts, de verpleging, ... Informeer eens bij de gemeente naar buur-voor-buur-initiatieven waar jij je als vrijwilliger kan opgeven of een oudere kan inschrijven. Bezorg hun een sleutel indien nodig.

- Zorg dat iemand anders langsgaat als je zelf niet kan.

- Noteer alle belangrijke informatie over de oudere en leg die op een duidelijk zichtbare plaats (of geef ze aan een persoon die beschikbaar is). Zo ben je voorbereid wanneer de oudere dringend opgenomen moet worden.

- Zorg voor een telefoon.

- Laat de oudere voldoende en regelmatig drinken, ook als hij geen dorst heeft. Doe dat ook enkele dagen voor de warme dagen. Zo bouwt hij een vochtreserve op.

- Bied keuzemogelijkheden en variatie aan zoals koffie, thee en suikerhoudende dranken. Daarmee zet je aan tot drinken. Hou rekening met adviezen voor een gezonde voeding en laat water primeren.

- Zorg voor kleding die aan de temperatuur aangepast is. Koop eventueel nieuwe kleding aan.

- Zorg voor een frisse slaapkamer en luchtig beddengoed. Ververs regelmatig de kussensloop en lakens.

- Zorg voor verfrissing zoals een waterspuit, een koele doek, een douche, een voetbad, ...

- Hou de algemene gezondheidstoestand (hydratatie, vermoeidheid, bloeddruk, ...) goed in het oog. Die kan bij oudere mensen zeer snel evolueren. Herken de alarmsignalen!

- Hou de woning koel. Veel ouderen blijven de hele dag binnen.

- Kan de woning niet genoeg gekoeld worden? Breng de oudere dan naar een koelere plaats zoals de bibliotheek, het dienstencentra of het park.