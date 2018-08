Dienst gespecialiseerd in spraak- en slikproblemen geopend in Gent

, zegt hetDe stap is nodig omdat foniatrie, een specialisatie bij neus, keel en oor-artsen, als medische discipline nog in de kinderschoenen staat. 'Dat heeft tot gevolg dat patiënten met slik- en communicatieproblemen vaak te lang op een adequate behandeling moeten wachten', klinkt het.

In het nieuwe centrum kunnen mensen terecht met medische problemen die voor spraak- en slikproblemen zorgen. Maar ook professionele stemgebruikers, zoals zangers die last hebben van heesheid, stemkrachtverlies bij leerkrachten telefonisten, journalisten of acteurs.

Op de nieuwe autonome dienst worden patiënten gediagnosticeerd door een foniater, een neus, keel en oor-arts die zich heeft verdiept in communicatie- en slikproblemen. Die evalueert alle organen die instaan voor communicatie en slikken: het hoofd- en halsgebied, de craniale zenuwen. Vooral de stem en het slikorgaan worden grondig geëvalueerd.

De dienst werkt multidisciplinair en betrekt specialisten van diensten als logopedie, radiologie en neurologie bij de diagnose. Vervolgens wordt gekozen voor een medische of chirurgische behandeling. Die gaat van het voorschrijven van klassieke medicatie, zoals antibiotica en antiallergica, tot zeer specifiek gerichte aanpak bij meer zeldzame aandoeningen (botox injecties of lipofilling). De dienst is op 1 augustus officieel geopend.