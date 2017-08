Dengue reist mee met het vliegtuig

Volgens de onderzoekers is de enorme toename van vliegverkeer in Azië de beste verklaring voor de snelle verspreiding van het virus dat dengue of knokkelkoorts veroorzaakt in Zuidoost-Azië en de Amerika's.

Volgens de studie die deze maand is verschenen in PLoS Neglected Tropical Diseases, dragen grote luchthavens zoals die in China, India, Singapore en Thailand ook meer bij tot de verspreiding van dengue dan de minder drukke routes.

Toekomst

De bevindingen suggereren dat 'de toekomstige trends in mobiliteit de verspreiding van dengue wereldwijd kan versnellen', zegt de hoofdauteur van de studie, Huaiyu Tian, van de Beijing Normal University in Peking.

Dengue is een infectieziekte die wordt overgedragen door muggen. De symptomen zijn te vergelijken met die van griep. In sommige gevallen ontstaan er complicaties die fataal kunnen zijn voor de zieke.

Ongeveer 2,5 miljard mensen leven in gebieden waar het virus en de overdrager, de Aedesmug, voorkomt. Elk jaar worden 390 miljoen mensen besmet met dengue, voornamelijk in de tropen en subtropen.

Snelle vlucht, snelle overdracht

Omdat het virus slechts één week overleeft in het menselijk lichaam, is de infectie sneller overdraagbaar tijdens en na een vliegtuigreis dan het geval is bij tragere transporten over zee of over land.

Het team achter het onderzoek werd gealarmeerd door een uitbraak van dengue in Japan in 2014. Aan de hand van onderzoek konden ze onder meer aantonen dat vliegroutes locaties verbinden in China en Japan waar dezelfde genetische variant van dengue werd aangetroffen.

Aan de hand van de gegevens van een genenbank hebben de wetenschappers de beweging van het virus sinds 1956 kunnen afleiden. 'Eerdere studies toonden al aan dat dengue meereist met het vliegtuig tot in Europa of Brazilië', zegt Annelies Wilder-Smith van de Lee Kong Chian School of Medicine in Singapore. 'Deze studie brengt de gegevens van decennia van genetische bewegingen tezamen met luchtvaartgegevens en bewijst daarmee dat de toename van vliegverkeer bijdraagt tot de verspreiding van de ziekte in Azië.'