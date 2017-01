De zwarte kant van succes: na de hoogmoed komt de val

In onze maatschappij wordt bekendheid zeer gegeerd. Je bent iemand omdat je op tv komt, omdat je tot een machtige politieke partij behoort, omdat je muziek gesmaakt wordt, omdat je een mooi lichaam hebt, omdat je op het juiste moment het juiste product in de markt zette... Succes komt door een combinatie van factoren. Naast talent, intelligentie, schoonheid en/of welbespraaktheid speelt geluk een niet te onderschatten rol. Toch zoomt de omgeving vooral in op de persoon zelf. Bekende mensen mogen rekenen op veel belangstelling, altijd en overal. Hun mening wordt gevraagd, ook over onderwerpen waar ze eigenlijk niets mee te maken hebben. Wat zij zeggen, haalt de media. Psychiater Dirk De Wachter (K.U.Leuven) : "Succes streelt de ijdelheid en maakt je minder bescheiden. Je moet beschikken over een gezonde persoonlijkheidsstructuur om daar goed mee om te gaan."

