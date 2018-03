De wijze waarop je je ziekte ervaart, kan invloed hebben op je overlevingskansen

Stel: je hebt een chronische aandoening waar geen genezende behandeling voor bestaat. Reumatoïde artritis bijvoorbeeld. Dan kunnen de gedachten die je hebt ten aanzien van je ziekte een invloed hebben op je welbevinden, je klachten en soms zelfs op je overlevingskansen. Sommige chronische patiënten zijn bijvoorbeeld gekant tegen zware geneesmiddelen (ze noemen het vergif) en houden het liever op natuurlijke middeltjes, waardoor ze soms stijf staan van de pijn. Anderen hebben alle vertrouwen in hun arts en volgen de adviezen letterlijk op, waardoor de symptomen beter onder controle zijn. Nog anderen zijn ervan overtuigd dat hun ziekte veroorzaakt werd doordat ze jarenlang foute dingen aten of door te veel stress en hebben daardoor minder vertrouwen in de uitleg van de dokter, waardoor ze geneigd zijn de medicatie minder nauwgezet in te nemen. Kortom, ziekteperceptie of de wijze waarop je je ziekte ervaart en interpreteert, kan verstrekkende gevolgen hebben.

...