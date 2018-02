De pijn van het digitaal zijn: we surfen ons letterlijk kreupel

Een sms-duim, muisarm, tabletnek, swipe-arm, gameboy-rug, ... Door ons aanhoudend surfgedrag en computergebruik worden we overspoeld door allerlei vormen van 'technitis'. Ergonomie-experte Maggy Vincke houdt haar hart vast voor de toekomst van onze jeugd. 'We hebben verschillende schoenen in de kast staan, waarom hebben we dan maar één computermuis?'