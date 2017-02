'De omgeving weegt zwaarder door in de activiteit van een kankercel dan de genen die de kanker veroorzaken'

Borstkanker is almaar minder een dodelijke ziekte, met dank aan efficiëntere screenings en betere behandelingen. Als het misloopt, is 90 procent van de sterfgevallen te wijten aan het uitzaaien van borstkankercellen naar andere organen. Geneticus Jonas Demeulemeester van de KU Leuven meldt met zijn collega's in Genome Biology dat borstkanke...