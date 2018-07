De kwelling van een supporter: hoe overleef je een duivelse voetbalmatch?

Houd je hart maar al vast voor de match tegen Brazilië van vrijdag, en dat bedoelen we letterlijk. Voetbalstress kan wel degelijk een hartaanval of beroerte veroorzaken. Uit een Nederlandse studie in het British Medical Journal blijkt dat het aantal sterfgevallen door een hartaanval of beroerte met 50 procent toenam op de dag dat Nederland op 22 juni 1996 in de kwartfinale uit het Europees Kampioenschap werd geknikkerd nadat Clarence Seedorf een penalty miste. Klein detail: het ging alleen om mannen. Voetbal blijkt dus meer stress op te wekken bij mannen dan bij vrouwen.

Door een toename van de hoeveelheid van het stresshormoon adrenaline daalt de bloedtoevoer naar het hart en andere spieren waardoor het hartritme en de bloeddruk stijgen. Soms kan het hartritme oplopen van 60 slagen per minuut naar 120 slagen per minuut.

Maar volgens een van de auteurs van de studie, Daniel Witte, van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, is emotionele stress wellicht niet de enige trigger voor deze sterfgevallen. Ook het drinken van hogere hoeveelheden alcohol dan normaal, roken en vettig eten zijn medeverantwoordelijk. Wie gestresseerd is, heeft bovendien de neiging om meer te eten en te drinken dan gewoonlijk. Matigheid blijft ten allen tijde het sleutelwoord.

Maar gelukkig hoeft het overgrote deel van de Belgische bevolking zich geen zorgen te maken. Het risico op hartaanvallen en beroertes is groter bij mensen die al een hoger risico hebben op deze aandoeningen, zegt Witte. 'Dat zijn mensen die ook lijden aan diabetes, hoge bloeddruk, hoge cholesterol of die eerder al een hartaanval of beroerte meemaakten.'

Maar waarom heeft een wereldbeker toch zo'n effect op het supportershart? Volgens psychologen zorgen grote sportevenementen voor een groepsgevoel en een gedeelde identiteit. Ze bieden een vorm van hoop om te zegevieren, zelfs bij fans van teams die nooit winnen: 'Misschien lukt het deze keer wel!'

Behoor je tot een risicogroep en ben je fervent voetbalsupporter, dan is het beter om je niet té hard op te winden en niet te veel te roken, drinken of vettig te eten. Maar vooral, geniet van de match.

Tips om de spanning enigszins onder controle te houden: - Kijk naar de match met mensen die je leuk vindt - Eet een kauwgom of houd een stressballetje in de hand om de spanning te kanaliseren. - Vermijd cafeïne - Adem - Maak een korte wandeling tijdens de rust - Denk eraan: het is maar een spelletje