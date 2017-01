De kracht van verandering: hoelang heb je nodig om je leven over een andere boeg te gooien?

40 dagen zonder Vlees, 28 dagen zonder alcohol,... Het lijkt een trend in onze onophoudelijke zoektocht naar de perfectie in het leven om zich te onthouden van de geneugtes des levens. We beseffen met z'n allen dat bepaalde gewoonten zoals te veel vlees, te veel alcohol, te veel suiker, te veel spullen maar ook te vaak de auto nemen, te veel televisie kijken, te laat gaan slapen, ... niet altijd even gunstig zijn voor onszelf en onze maatschappij.

...