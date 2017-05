De Block wil psychologische hulp terugbetalen

'Ik wil een stap vooruit zetten in de geestelijke gezondheidszorg', zegt ze in een interview met De Morgen. 'We hebben vorig jaar de fundering gelegd, door het beroep van klinisch psycholoog te erkennen. Nu moeten we verder bouwen.'

'Vrijdag is de federale raad voor de geestelijke gezondheidszorg geïnstalleerd en die gaat onderzoeken hoe we psychologische hulp kunnen terugbetalen. We weten dat sommige mensen zich soms tien jaar lang niet goed voelen, zonder dat ze de juiste hulp krijgen. Dat is vreselijk, dat zou niet meer mogen', zegt De Block.

Voor de financiering daarvan, wil de minister een plan uitwerken. 'We moeten daar een stapsgewijs plan voor uitwerken, en kijken voor wie en wanneer terugbetaling het dringendst is. In elk geval vind ik het belangrijk om dat te realiseren. Een op de drie mensen krijgt in zijn leven te maken met psychische problemen.'