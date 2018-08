De antibioticacrisis: en op het einde winnen de bacteriën

In de metro van Hongkong is een ontnuchterende vaststelling gedaan. Elke metrolijn heeft er zijn eigen 'bacteriële leefgemeenschap', samengebracht door passerende reizigers. De specifieke microbencocktail hangt sterk af, zo blijkt uit een studie in het vakblad Cell Reports, van waar de lijnen beginnen en welke bacteriën de reizigers er meedragen (vooral op hun handen en huid). Onthutsend is dat één lijn extra veel bacteriën te verwerken krijgt die weerstand verworven hebben tegen veel bestaande antibiotica. De lijn leunt het dichtst aan bij de verbinding naar China. In de loop van de dag raken de resistente bacteriën er verspreid over een groot deel van het netwerk - en daarmee de stad. De volgende werkdag begint dat proces opnieuw.

