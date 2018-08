Condoom gescheurd? Je hebt langer tijd dan de morning-after om bescherming te zoeken

Dat je die eerste ochtend na onbeschermde seks niet hals over kop achter die pil aan moet, is al een eerste groot misverstand. Je hebt best wel even de tijd om rond te vragen en uit te vissen wat voor jou de beste oplossing is uit de verschillende middelen die je tot enkele dagen na de vrijpartij kan gebruiken. Je hoeft dus echt niet in paniek te schieten als het je overkomt.

...