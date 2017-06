Chronische rugpijn: 'Als zitten het nieuwe roken is, dan spreken we zeker van twee pakjes per dag'

Of we dit gesprek al staande kunnen voeren, vraagt professor Gaëtane Stassijns. 'Dat is beter voor de rug.' Het diensthoofd fysische geneeskunde en revalidatie in het UZA haalt er twee statieven bij, speciaal ontworpen om een corrigerend duwtje in de onderrug te geven. 'Om te vermijden dat onze houding verzwakt en we uiteindelijk toch weer gaan doorzakken.' Ze schopt ook haar hakken aan de kant. 'Een hakje mag, maar hoge hakken zijn moordend voor de rug. Eigenlijk moeten we terugkeren naar traditioneel schoeisel, denk aan Indiase sandalen waarvan de zool niet meer dan een dun, lederen lapje is. Lopen is vandaag te makkelijk, we hoeven geen enkele moeite meer te doen. Stap maar eens op blote voeten en met je ogen dicht door de tuin. Dan zul je merken dat je constant uit evenwicht wordt gebracht en je je houding moet corrigeren, waarbij je vaak ongebruikte spieren aanspreekt. Dat is heel heilzaam voor de rug, tenminste als je geen voetafwijkingen of artrose hebt.'

...