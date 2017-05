Christophe Mortelmans wint Prijs van de Jonge Huisarts voor app die hartritme screent

Fibricheck werd enkele jaren terug ontwikkeld door drie Limburgse studenten die zo een nieuwe screeningmethode voor voorkamerfibrillatie wouden ontwikkelen. Door de wijsvinger van een patiënt een minuut op de camera van een smartphone te houden, kan de app al voorkamerfibrillatie op het spoor komen. Mortelmans vergeleek in zijn studie de app met een klassiek elektrocardiogram, en stelde vast dat 'de eerste versie van Fibricheck goede resultaten neerzet.'

'In de toekomst zou de huisarts deze applicatie kunnen 'voorschrijven' en de patiënt vragen deze x-maal daags te gebruiken wanneer hij of zij symptomen ervaart. Zo kunnen patiënten die anders onder de radar zouden blijven alsnog worden opgespoord,' aldus nog Mortelmans, die momenteel in Nieuw-Zeeland aan de slag is.