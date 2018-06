CD&V: 'Bezoek aan huisarts mag niet meer dan 4 euro kosten'

Een bezoek aan de huisarts mag straks niet meer dan 4 euro kosten. Tenminste, als het van regeringspartij CD&V afhangt. De patiënt betaalt dan enkel nog het remgeld, de dokter krijgt de rest later van het RIZIV. Dat schrijft Het Laatste Nieuws dinsdag.

Sinds 2015 al kunnen zowat 2 miljoen Belgen gebruikmaken van de zogenaamde 'derdebetalersregeling'. Het gaat om kansengroepen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen bij de huisarts 1 euro in plaats van het volledige ereloon (25,50 euro). CD&V wil het systeem nu uitbreiden naar de hele bevolking. 'Zo werken we de financiële drempel voor een bezoek aan de huisdokter weg', zegt Kamerlid Nathalie Muylle in Het Laatste Nieuws. Voorwaarde is wel dat je een globaal medisch dossier hebt bij je huisarts. Anders moet je toch nog klevertjes blijven plakken en attesten opsturen naar het ziekenfonds.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) reageert weinig enthousiast. 'De uitbreiding van de derdebetalersregeling staat niet in het regeerakkoord', zegt ze.