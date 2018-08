'Cannabisrook bevat meer kankerverwekkende stoffen dan tabak'

In Brussel is de eerste cannabiswinkel van België geopend. Een goed idee? 'Het debat over legaliseren heeft weinig met het product op zich te maken, maar veeleer met cultuur. Alcohol en tabak zijn cultuureigen, cannabis niet', zegt Marijs Geirnaert van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs (VAD).