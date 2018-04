Cannabisolie zomaar legaliseren is 'gevaar voor de volksgezondheid'

De Open VLD-minister reageert daarmee op de polemiek die is ontstaan rond een negenjarig meisje met zware epilepsie, dat met cannabisolie van vijftig naar nul aanvallen per dag ging.

De negenjarige Sofie uit Maasmechelen neemt al drie jaar lang elke dag een druppel cannabisolie, maar het gerecht heeft de leverancier van die olie onlangs drooggelegd. De moeder van het meisje zou daarop minister De Block aangesproken hebben, maar die zou volgens verschillende kranten gezegd hebben dat ze 'naar een land moet verhuizen waar cannabisolie wél legaal is'. De Block ontkent dat met klem en zegt de polemiek te betreuren. Ze herhaalt ook nog eens dat ze niet van plan is om het goedje zomaar te legaliseren. 'Als minister van Volksgezondheid, maar ook als dokter en als moeder, is het mijn verantwoordelijkheid om alle kinderen en in het algemeen, alle burgers, te beschermen', zegt ze. 'Waar cannabisolie voor het ene kind misschien kan helpen, kan het zeer schadelijk of zelfs dodelijk zijn voor andere kinderen.'

De minister wil eerst staalharde bewijzen dat cannabisolie niet schadelijk is en voor iedereen werkt. 'Dat geldt voor elk medicijn, dus ook voor cannabisolie. Hierop een uitzondering maken zou een groot gezondheidsrisico inhouden voor alle Belgen.'

Cannabis is als grondstof voor medisch gebruik wel al vergund voor de behandeling van onder meer spasmen, pijn en MS. 'We hebben de wetgeving ook zo opgesteld dat ze openstaat voor alle nieuwe vormen van medicinaal gebruik waarvan de werking wetenschappelijk is bewezen', benadrukt De Block. 'Maar het is niet de overheid die wetenschappelijk onderzoek voert en medicijnen ontwikkelt. Daarvoor zijn we afhankelijk van de farmaceutische bedrijven en de academische wereld.'