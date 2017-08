'Burn-outcoaches gaan eigen stal uitmesten'

Het zal binnenkort mogelijk zijn om een klacht in te dienen tegen burn-outcoaches die onterecht medische diagnoses stellen, onethisch te werk gaan of patiënten aan het lijntje houden voor geldgewin. Een nieuwe belangenvereniging wil charlatans een halt toeroepen en richt een tuchtorgaan op. Dat melden Het Laatste Nieuws en De Morgen zaterdag.

Burn-out wordt beschouwd als een van de voornaamste ziektes van onze tijd. Samen met de veelbesproken ziekte, zit ook het aantal burn-outcoaches in de lift. Dat aantal is sinds 2012 met 400 procent gestegen tot 1.000.

Tegelijk schieten scholen als paddestoelen uit de grond en overspoelen experts de markt met boeken. Het aantal opleidingen alleen al is bijvoorbeeld sinds 2012 met liefst 900 procent gestegen.

"De motor draait op volle toeren en krijgt benzine van een overheid die wel subsidies geeft, maar geen vragen stelt", schrijft Het Laatste Nieuws, die verwijst naar misbruiken van subsidiemechanismen zoals de kmo-portefeuille en de loopbaancheque.

De Vereniging van Erkende Stress- en Burn-outcoaches (VESB) is het beu en wil nu actie ondernemen tegen bedriegers. "Een minderheid verpest ons imago", zegt voorzitter Annita Rogier. "Daarom hebben we beslist om een onafhankelijk tuchtorgaan op te richten waar patiënten met klachten terechtkunnen. We bestuderen dat met een jurist en zullen ook externe experts aantrekken."

De VESB bestaat nog maar enkele maanden, maar telt al meer dan 200 leden. Coaches die zich aansluiten, moeten een gedragscode ondertekenen. Overtreden ze die, dan riskeren ze binnenkort vervolging door de tuchtcommissie.