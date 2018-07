Brouwerij ontwikkelt borstbier voor vrouwen in chemotherapie

Mamma Help, de Tsjechische zelfhulpgroep voor vrouwen met borstkanker riep brouwers op een bier te bedenken voor vrouwen in chemotherapie. Het resultaat, Mammabier, valt erg in de smaak en kan mogelijk honderdduizenden mensen met smaakstoornissen door chemo verder helpen.